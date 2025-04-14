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В США подростка подозревают в убийстве родителей и подготовке покушения на Трампа: юноша планировал побег в Украину

Киев • УНН

 • 3044 просмотра

17-летнего Никиту Касапа обвиняют в убийстве матери и отчима, чтобы получить деньги на покушение на Трампа. Он планировал сбежать в Украину и имел неонацистские взгляды.

В США подростка подозревают в убийстве родителей и подготовке покушения на Трампа: юноша планировал побег в Украину

В США 17-летнего подростка обвиняют в убийстве родителей и подготовке покушения на Трампа. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В штате Висконсин 17-летнего Никиту Касапа обвиняют в преднамеренном убийстве матери и отчима.

По версии американских правоохранителей, подросток совершил преступление, чтобы получить финансовую автономию для реализации политического плана – покушения на жизнь Дональда Трампа и дестабилизации американского правительства.

Оба тела: матери украинского происхождения и ее мужа, были обнаружены в их доме лишь через две недели после вероятного убийства. На тот момент сам Касап уже находился в другом штате, куда выехал на автомобиле отчима с наличными, украшениями и зарегистрированным на него оружием.

Во время задержания в машине было найдено более 14 тысяч долларов, револьвер, а также доказательства, указывающие на подготовку террористического акта. Следователи изъяли телефон подозреваемого, где обнаружили инструкции по изготовлению взрывчатки, обсуждение планов нападения с использованием дрона, а также изображения, связанные с неонацистской идеологией.

По данным ФБР, парень собирался организовать политическое убийство, чтобы спровоцировать хаос в стране. В его электронных устройствах нашли документы, призывающие к насилию, а также переписку, в которой говорилось о попытке выезда за границу после реализации плана.

Согласно материалам дела, Касап намеревался бежать в Украину, где, по его предположениям, он мог бы избежать ответственности. В одном из сообщений он интересовался, сможет ли он "жить нормальной жизнью" в Украине даже после раскрытия преступления.

Сейчас подозреваемому предъявили девять обвинений на уровне штата, в частности за убийство первой степени и сокрытие тел. Также возбуждено отдельное федеральное производство – за сговор, подготовку политического убийства и планы использования оружия массового поражения. Судебное слушание назначено на май.

На юге Австрии 23-летний искатель убежища зарезал прохожих и убил подростка16.02.25, 15:21 • 31977 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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