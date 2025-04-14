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Financial Times

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The Guardian

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У США підлітка підозрюють у вбивстві батьків і підготовці замаху на Трампа: юнак планував втечу в Україну

Київ • УНН

 • 3198 перегляди

17-річного Микиту Касапа звинувачують у вбивстві матері та вітчима, щоб отримати гроші на замах на Трампа. Він планував утекти в Україну та мав неонацистські погляди.

У США підлітка підозрюють у вбивстві батьків і підготовці замаху на Трампа: юнак планував втечу в Україну

У США 17-річного підлітка звинувачують у вбивстві батьків і підготовці замаху на Трампа. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

У штаті Вісконсин 17-річного Микиту Касапа звинувачують у навмисному вбивстві матері та вітчима.

За версією американських правоохоронців, підліток скоїв злочин, аби отримати фінансову автономію для реалізації політичного плану – замаху на життя Дональда Трампа та дестабілізації американського уряду.

Обидва тіла: матері українського походження та її чоловіка, були виявлені в їх будинку лише через два тижні після ймовірного вбивства. На той момент сам Касап уже перебував в іншому штаті, куди виїхав на автомобілі вітчима з готівкою, прикрасами та зареєстрованою на нього зброєю.

Під час затримання в машині було знайдено понад 14 тисяч доларів, револьвер, а також докази, які вказують на підготовку терористичного акту. Слідчі вилучили телефон підозрюваного, де виявили інструкції з виготовлення вибухівки, обговорення планів нападу з використанням дрона, а також зображення, пов’язані з неонацистською ідеологією.

За даними ФБР, хлопець збирався організувати політичне вбивство, щоб спровокувати хаос у країні. У його електронних пристроях знайшли документи, що закликають до насильства, а також листування, у якому йшлося про спробу виїзду за кордон після реалізації плану.

Згідно з матеріалами справи, Касап мав намір утекти до України, де, за його припущеннями, він міг би уникнути відповідальності. В одному з повідомлень він цікавився, чи зможе "жити нормальним життям" в Україні навіть після розкриття злочину.

Наразі підозрюваному висунули дев’ять звинувачень на рівні штату, зокрема за вбивство першого ступеня та приховування тіл. Також порушено окреме федеральне провадження – за змову, підготовку політичного вбивства та плани використання зброї масового ураження. Судове слухання призначене на травень.

На півдні Австрії 23-річний шукач притулку зарізав перехожих і вбив підлітка16.02.25, 15:21 • 31977 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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