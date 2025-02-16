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05:23 • 4295 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120815 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181747 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146225 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138004 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116945 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107706 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102959 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140923 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134103 перегляди

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На півдні Австрії 23-річний шукач притулку зарізав перехожих і вбив підлітка

Київ • УНН

 • 31891 перегляди

23-річний громадянин Сирії напав на людей у місті Філлах, Австрія. Внаслідок нападу загинув 14-річний підліток, ще п'ятеро осіб отримали поранення, двоє з них - тяжкі.

Вчинок, імовірно був мотивований ісламістськими настроями, нападник є громадянином Сирії з правом на проживання в Австрії, передає служба поліції та видання DW, повідомляє УНН.

Деталі

У місті Філлах в Австрії 23-річний сирієць вбив 14-річного підлітка та поранив 5-х людей. Підозрюваним є 23-річний шукач притулку з Сирії. Загиблому було 14 років, повідомив представник поліції. Серед п'ятьох поранених людей, двоє чоловіків - мають серйозні травми. Напад, що стався у суботу в центрі міста Віллах у провінції Каринтія, Австрія, як вважають слідчі, - був скоєний на ґрунті ісламізму.

Нагадаємо

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У Харкові 19-річний хлопець погрожував підірвати гранату в квартирі, де були його брат і сестра08.02.25, 20:41 • 40358 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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