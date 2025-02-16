На півдні Австрії 23-річний шукач притулку зарізав перехожих і вбив підлітка

Вчинок, імовірно був мотивований ісламістськими настроями, нападник є громадянином Сирії з правом на проживання в Австрії, передає служба поліції та видання DW, повідомляє УНН.

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У місті Філлах в Австрії 23-річний сирієць вбив 14-річного підлітка та поранив 5-х людей. Підозрюваним є 23-річний шукач притулку з Сирії. Загиблому було 14 років, повідомив представник поліції. Серед п'ятьох поранених людей, двоє чоловіків - мають серйозні травми. Напад, що стався у суботу в центрі міста Віллах у провінції Каринтія, Австрія, як вважають слідчі, - був скоєний на ґрунті ісламізму.

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