Трагічні наслідки наїзду в Мюнхені: померли мати і дворічна дитина

У Німеччині від важких поранень, отриманих внаслідок наїзду автомобіля на людей в Мюнхені померли дитина і її мати. Про це інформує німецький суспільний мовник Tagesschau, передає УНН.

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В суботу, 15 лютого Tagesschau з посиланням Баварське державне управління кримінальних розслідувань повідомив, що йдеться про дворічну дівчинку та її 37-річну мати.

Зазначається, перед цим лікарі повідомляли, що обидві перебували у критичному стані.

Нагадаємо

13 лютого у центрі Мюнхена автомобіль в'їхав у натовп учасників страйку профспілки "Verdi", 28 осіб отримали поранення. Водія - 24-річного афганця - затримано, влада не виключає теракт.

Кількість постраждалих від наїзду авто в Мюнхені зросла до 36: серед них дитина