Трагічні наслідки наїзду в Мюнхені: померли мати і дворічна дитина
Київ • УНН
У Німеччині померли 37-річна жінка та її 2-річна донька, які постраждали від наїзду автомобіля на учасників страйку в Мюнхені. Інцидент стався 13 лютого, загалом постраждало 36 осіб.
У Німеччині від важких поранень, отриманих внаслідок наїзду автомобіля на людей в Мюнхені померли дитина і її мати. Про це інформує німецький суспільний мовник Tagesschau, передає УНН.
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В суботу, 15 лютого Tagesschau з посиланням Баварське державне управління кримінальних розслідувань повідомив, що йдеться про дворічну дівчинку та її 37-річну мати.
Зазначається, перед цим лікарі повідомляли, що обидві перебували у критичному стані.
Нагадаємо
13 лютого у центрі Мюнхена автомобіль в'їхав у натовп учасників страйку профспілки "Verdi", 28 осіб отримали поранення. Водія - 24-річного афганця - затримано, влада не виключає теракт.
Кількість постраждалих від наїзду авто в Мюнхені зросла до 36: серед них дитина14.02.25, 12:06 • 27722 перегляди