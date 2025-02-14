Кількість постраждалих від наїзду авто в Мюнхені зросла до 36: серед них дитина
Київ • УНН
У результаті ймовірної атаки в Мюнхені постраждало 36 осіб, двоє з них у тяжкому стані. Серед тяжкопоранених - 2-річна дівчинка, яка перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
Кількість постраждалих у результаті ймовірної атаки, коли автомобіль в'їхав у натовп, у Мюнхені, за даними поліції, зросла до 36 осіб, пише УНН з посиланням на Die Welt.
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Серед постраждалих двоє тяжкопоранених, у тому числі дитина, повідомив на пресконференції віцепрезидент поліції Мюнхена Крістіан Хубер.
Дворічна дівчинка в дитячій лікарні Хаунер перебуває у тяжкому стані у відділенні інтенсивної терапії, раніше повідомив речник клініки LMU у Мюнхені.
У клініці LMU загалом надано допомогу 14 пораненим. Деякі пацієнти отримали серйозні поранення, а чотирьох, як повідомляється, довелося негайно прооперувати.
Наїзд авто на натовп у Мюнхені: наразі інформації про етнічну приналежність постраждалих немає13.02.25, 16:35 • 146548 переглядiв