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Наїзд авто на натовп у Мюнхені: наразі інформації про етнічну приналежність постраждалих немає

Наїзд авто на натовп у Мюнхені: наразі інформації про етнічну приналежність постраждалих немає

Київ • УНН

 • 146548 перегляди

У центрі Мюнхена автомобіль в'їхав у натовп учасників страйку профспілки "Verdi", 28 осіб отримали поранення. Водія - 24-річного афганця - затримано, влада не виключає теракт.

Наразі немає інформації про етнічну приналежність постраждалих під час наїзду автомобіля на натовп людей у Мюнхені. Про це журналісту УНН повідомили в МЗС України.

За наявною інформацією, о 10:30 13 лютого 2025 року у центральній частині м. Мюнхен легковий автомобіль Mini Cooper в’їхав у натовп людей, які брали участь у страйку за підвищення заробітної плати, організованому профспілкою "Verdi" 

- повідомили в МЗС.

У міністерстві зазначили, що за даними поліції, 28 людей отримали поранення різного ступня важкості, серед яких є діти.

Представник управління поліції м. Мюнхен зазначив, що наразі інформації про етнічну приналежність постраждалих немає 

- сказали в МЗС України.

Доповнення

У Мюнхені на півдні Німеччини автомобіль в'їхав у натовп, кілька людей отримали поранення. 

Водія авто затримали. Підозрюваний – 24-річний афганець.

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер не виключає здійснення терористичного акту. Слідчі дії продовжуються.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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