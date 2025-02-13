Наїзд авто на натовп у Мюнхені: наразі інформації про етнічну приналежність постраждалих немає

Наразі немає інформації про етнічну приналежність постраждалих під час наїзду автомобіля на натовп людей у Мюнхені. Про це журналісту УНН повідомили в МЗС України.

За наявною інформацією, о 10:30 13 лютого 2025 року у центральній частині м. Мюнхен легковий автомобіль Mini Cooper в’їхав у натовп людей, які брали участь у страйку за підвищення заробітної плати, організованому профспілкою "Verdi"