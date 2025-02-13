Наїзд авто на натовп у Мюнхені: наразі інформації про етнічну приналежність постраждалих немає
Київ • УНН
У центрі Мюнхена автомобіль в'їхав у натовп учасників страйку профспілки "Verdi", 28 осіб отримали поранення. Водія - 24-річного афганця - затримано, влада не виключає теракт.
Наразі немає інформації про етнічну приналежність постраждалих під час наїзду автомобіля на натовп людей у Мюнхені. Про це журналісту УНН повідомили в МЗС України.
За наявною інформацією, о 10:30 13 лютого 2025 року у центральній частині м. Мюнхен легковий автомобіль Mini Cooper в’їхав у натовп людей, які брали участь у страйку за підвищення заробітної плати, організованому профспілкою "Verdi"
У міністерстві зазначили, що за даними поліції, 28 людей отримали поранення різного ступня важкості, серед яких є діти.
Представник управління поліції м. Мюнхен зазначив, що наразі інформації про етнічну приналежність постраждалих немає
Доповнення
У Мюнхені на півдні Німеччини автомобіль в'їхав у натовп, кілька людей отримали поранення.
Водія авто затримали. Підозрюваний – 24-річний афганець.
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