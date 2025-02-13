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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Киев  •  УНН

 • 14125 просмотра

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В центре Мюнхена автомобиль въехал в толпу участников забастовки профсоюза "Verdi", 28 человек получили ранения. Водитель - 24-летний афганец - задержан, власти не исключают теракт.

Пока нет информации об этнической принадлежности пострадавших во время наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. Об этом журналисту УНН сообщили в МИД Украины.

По имеющейся информации, в 10:30 13 февраля 2025 года в центральной части г. Мюнхен легковой автомобиль Mini Cooper въехал в толпу людей, участвовавших в забастовке за повышение заработной платы, организованной профсоюзом «Verdi» 

- сообщили в МИДе.

В министерстве отметили, что по данным полиции, 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди которых есть дети.

Представитель управления полиции г. Мюнхен отметил, что на данный момент информации об этнической принадлежности пострадавших нет 

- сказали в МИД Украины.

Дополнение

В Мюнхене на юге Германии автомобиль въехал в толпу, несколько человек получили ранения. 

Водителя авто задержали. Подозреваемый - 24-летний афганец.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер не исключает совершения террористического акта. Следственные действия продолжаются.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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