Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Пока нет информации об этнической принадлежности пострадавших во время наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. Об этом журналисту УНН сообщили в МИД Украины.

По имеющейся информации, в 10:30 13 февраля 2025 года в центральной части г. Мюнхен легковой автомобиль Mini Cooper въехал в толпу людей, участвовавших в забастовке за повышение заработной платы, организованной профсоюзом «Verdi»

В министерстве отметили, что по данным полиции, 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди которых есть дети.

Представитель управления полиции г. Мюнхен отметил, что на данный момент информации об этнической принадлежности пострадавших нет