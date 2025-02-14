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Количество пострадавших от наезда авто в Мюнхене возросло до 36: среди них ребенок

Количество пострадавших от наезда авто в Мюнхене возросло до 36: среди них ребенок

Киев  •  УНН

 • 9108 просмотра

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В результате предполагаемой атаки в Мюнхене пострадали 36 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Среди тяжелораненых - 2-летняя девочка, которая находится в отделении интенсивной терапии.

Количество пострадавших в результате вероятной атаки, когда автомобиль въехал в толпу, в Мюнхене, по данным полиции, возросло до 36 человек, пишет УНН со ссылкой на Die Welt.

Детали

Среди пострадавших двое тяжелораненых, в том числе ребенок, сообщил на пресс-конференции вице-президент полиции Мюнхена Кристиан Хубер.

Двухлетняя девочка в детской больнице Хаунер находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии, ранее сообщил представитель клиники LMU в Мюнхене.

В клинике LMU в целом оказана помощь 14 раненым. Некоторые пациенты получили серьезные ранения, а четырех, как сообщается, пришлось немедленно прооперировать.

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет13.02.25, 16:35 • 138742 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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