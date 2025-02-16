Трагические последствия наезда в Мюнхене: умерли мать и двухлетний ребенок
Киев • УНН
В Германии умерли 37-летняя женщина и ее 2-летняя дочь, которые пострадали от наезда автомобиля на участников забастовки в Мюнхене. Инцидент произошел 13 февраля, всего пострадало 36 человек.
В Германии от тяжелых ранений, полученных в результате наезда автомобиля на людей в Мюнхене умерли ребенок и его мать. Об этом информирует немецкий общественный вещатель Tagesschau, передает УНН.
Детали
В субботу, 15 февраля Tagesschau со ссылкой Баварское государственное управление уголовных расследований сообщил, что речь идет о двухлетней девочке и ее 37-летней матери.
Отмечается, что перед этим врачи сообщали, что обе находились в критическом состоянии.
Напомним
13 февраля в центре Мюнхена автомобиль въехал в толпу участников забастовки профсоюза "Verdi", 28 человек получили ранения. Водитель - 24-летний афганец - задержан, власти не исключают теракт.
Количество пострадавших от наезда авто в Мюнхене возросло до 36: среди них ребенок14.02.25, 12:06 • 26606 просмотров