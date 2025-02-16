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Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
19:18 • 83798 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 106682 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 111709 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 112848 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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14 февраля, 15:10 • 171557 просмотра

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14 февраля, 11:50 • 170503 просмотра

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14 февраля, 11:31 • 162356 просмотра

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Трагические последствия наезда в Мюнхене: умерли мать и двухлетний ребенок

Трагические последствия наезда в Мюнхене: умерли мать и двухлетний ребенок

Киев  •  УНН

 • 2710 просмотра

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В Германии умерли 37-летняя женщина и ее 2-летняя дочь, которые пострадали от наезда автомобиля на участников забастовки в Мюнхене. Инцидент произошел 13 февраля, всего пострадало 36 человек.

В Германии от тяжелых ранений, полученных в результате наезда автомобиля на людей в Мюнхене умерли ребенок и его мать. Об этом информирует немецкий общественный вещатель Tagesschau, передает УНН.

Детали

В субботу, 15 февраля Tagesschau со ссылкой Баварское государственное управление уголовных расследований сообщил, что речь идет о двухлетней девочке и ее 37-летней матери.

Отмечается, что перед этим врачи сообщали, что обе находились в критическом состоянии.

Напомним

13 февраля в центре Мюнхена автомобиль въехал в толпу участников забастовки профсоюза "Verdi", 28 человек получили ранения. Водитель - 24-летний афганец - задержан, власти не исключают теракт.

Количество пострадавших от наезда авто в Мюнхене возросло до 36: среди них ребенок14.02.25, 12:06 • 26606 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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