У Харкові 19-річний хлопець погрожував підірвати гранату в квартирі, де були його брат і сестра
Київ • УНН
У Харкові молодик погрожував підірвати гранату в квартирі, де перебували його неповнолітні брат і сестра, коли поліція прийшла з обшуком. Зловмисника затримано, вибухівки не знайдено.
У Харкові 19-річний молодик погрожував підірвати гранату в квартирі, де перебувати його неповнолітні брат та сестра, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
Деталі
8 лютого поліцейські прибули до квартири на вулиці Культури, де мешкає 19-річний молодик, щоби виконати ухвалу суду на обшук у рамках кримінального провадження. Проте хлопець заявив, що має гранату і підірве її, якщо правоохоронці спробують увійти. У квартирі з ним перебували його 15-річний брат та 10-річна сестра.
У результаті спецоперації поліцейські затримали зловмисника. Жодних боєприпасів та вибухових речовин у помешканні не виявлено.
Додамо
Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
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