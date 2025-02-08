В Харькове 19-летний парень угрожал взорвать гранату в квартире, где были его брат и сестра
Киев • УНН
В Харькове молодой человек угрожал взорвать гранату в квартире, где находились его несовершеннолетние брат и сестра, когда полиция пришла с обыском. Злоумышленник задержан, взрывчатка не найдена.
В Харькове 19-летний молодой человек угрожал взорвать гранату в квартире, где находиться его несовершеннолетние брат и сестра, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
8 февраля полицейские прибыли в квартиру на улице Культуры, где живет 19-летний молодой человек, чтобы выполнить решение суда на обыск в рамках уголовного производства. Однако парень заявил, что имеет гранату и взорвет ее, если правоохранители попытаются войти. В квартире с ним находились его 15-летний брат и 10-летняя сестра.
В результате спецоперации полицейские задержали злоумышленника. Никаких боеприпасов и взрывчатых веществ в доме не обнаружено.
Добавим
Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина взорвал гранату во время семейной ссоры на Киевщине, есть раненые24.12.24, 19:10 • 22958 просмотров