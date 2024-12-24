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Мужчина взорвал гранату во время семейной ссоры на Киевщине, есть раненые

Киев  •  УНН

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31-летний нетрезвый мужчина бросил гранату в сестру и ее знакомого во время конфликта в селе Гавронщина. В результате взрыва пострадали три человека, включая нападавшего, которого задержала полиция.

В Киевской области пьяный 31-летний мужчина во время конфликта со своей сестрой и ее знакомым взорвал гранату бросив ее в сторону присутствующих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.

«На днях в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из домов села Гавронщина. На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что между 31-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт со своей сестрой и ее знакомым. После чего злоумышленник достал гранату и бросил ее в сторону присутствующих», - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали два человека: мужчина получил посеченные раны тела, а женщина - контузию и осколочные ранения ноги, однако после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась. Злоумышленник также получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.

«Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Бучанского управления полиции по данному факту сообщили фигуранту о подозрении (ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 УКУ). Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - отмечается в сообщении.

Дополнение

На Закарпатье во время застолья женщина взорвала гранату, три человека погибли. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧПКиевская область
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