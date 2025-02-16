На юге Австрии 23-летний искатель убежища зарезал прохожих и убил подростка
Киев • УНН
23-летний гражданин Сирии напал на людей в городе Филлах, Австрия. В результате нападения погиб 14-летний подросток, еще пять человек получили ранения, двое из них - тяжелые.
Поступок, предположительно был мотивирован исламистскими настроениями, нападающий является гражданином Сирии с правом на проживание в Австрии, передает служба полиции и издание DW, сообщает УНН.
Детали
В городе Филлах в Австрии 23-летний сириец убил 14-летнего подростка и ранил 5-х человек. Подозреваемым является 23-летний искатель убежища из Сирии. Погибшему было 14 лет, сообщил представитель полиции. Среди пятерых раненых людей, двое мужчин - имеют серьезные травмы. Нападение, произошедшее в субботу в центре города Виллах в провинции Каринтия, Австрия, как считают следователи, - было совершено на почве исламизма.
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