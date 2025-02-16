На юге Австрии 23-летний искатель убежища зарезал прохожих и убил подростка

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Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 122318 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 123861 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 128620 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 128152 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 181258 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 264473 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 173811 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 163106 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 142428 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 127316 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На юге Австрии 23-летний искатель убежища зарезал прохожих и убил подростка

На юге Австрии 23-летний искатель убежища зарезал прохожих и убил подростка

Киев  •  УНН

 • 4001 просмотра

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23-летний гражданин Сирии напал на людей в городе Филлах, Австрия. В результате нападения погиб 14-летний подросток, еще пять человек получили ранения, двое из них - тяжелые.

Поступок, предположительно был мотивирован исламистскими настроениями, нападающий является гражданином Сирии с правом на проживание в Австрии, передает служба полиции и издание DW, сообщает УНН.

Детали

В городе Филлах в Австрии 23-летний сириец убил 14-летнего подростка и ранил 5-х человек. Подозреваемым является 23-летний искатель убежища из Сирии. Погибшему было 14 лет, сообщил представитель полиции. Среди пятерых раненых людей, двое мужчин - имеют серьезные травмы. Нападение, произошедшее в субботу в центре города Виллах в провинции Каринтия, Австрия, как считают следователи, - было совершено на почве исламизма.

Напомним,

В Германии умерли 37-летняя женщина и ее 2-летняя дочь, которые пострадали от наезда автомобиля на участников забастовки в Мюнхене. Инцидент произошел 13 февраля, всего пострадало 36 человек.

В Харькове 19-летний парень угрожал взорвать гранату в квартире, где были его брат и сестра08.02.25, 20:41 • 40131 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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