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Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

Київ • УНН

 • 730 перегляди

Оприлюднено новий офіційний портрет Дональда Трампа, де він зображений на чорному фоні. Експерти вказують на можливе використання фотошопу для приховування вікових змін.

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

У Білому домі оприлюднили новий офіційний портрет Дональда Трампа. Він зображує президента США із суворим обличчям на повністю чорному фоні та демонструє ознаки використання потужних інструментів фотошопу, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Цей портрет замінює той, який тодішній новообраний президент Трамп опублікував за три дні до своєї інавгурації.

"Він разюче нагадував фотографію Трампа, зроблену у в'язниці округу Фултон під час його передвиборчої кампанії після звинувачення у змові... з метою скасування результатів виборів у штаті. Суддя Верховного суду округу Фултон Скотт Макафі зрештою відхилив кілька звинувачень, і справу було застопорено", - пише видання.

У понеділок Білий дім опублікував нову офіційну версію у вигляді відеокліпу, на якому помічник вішає новий портрет на стіну.

На ньому зображено Трампа, який дивиться прямо перед собою та примружується, одягненого у світло-блакитний костюм і з значком американського прапора.

Це, як зазначається, демонструє "незначне зниження інтенсивності" у порівнянні з його попереднім портретом, на якому Трамп був зображений із піднятою бровою та, здавалося б, похмурим - після того, як він повернув собі Білий дім, одночасно виступаючи проти "полювання на відьом" проти нього та переживши два замахи.

Той портрет зараз висить в урядових будівлях по всій країні.

Експерти одразу вказали на ознаки фотошопу, зокрема зміни, які могли приховати в'ялу шкіру під підборіддям президента.

78-річний Трамп високо цінує фізичну майстерність і нещодавно назвав колишнього президента Джо Байдена "старим тілом", зазначає видання.

На новому портреті справді видно мішки під очима Трампа, яких чомусь немає на портреті Трампа, зробленому в січні, де освітлення набагато різкіше, пише видання.

Як зауважується, можливо, найяскравішою серед обох буде фотографія Трампа, зроблена в поліції, на якій він дивиться вниз, коли йому вперше висунули обвинувачення у злочині. Невдовзі після вступу Трампа на посаду його помічники повісили фотографію цього портрета в газеті.

Це була одна з багатьох змін, які Трамп додав до Овального кабінету.

Попередній портрет, як вказано, зроблений головним офіційним фотографом Білого дому Даніелем Тороком.

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social свій "портрет" в образі Папи Римського. Він давно захоплюється створенням власних образів за допомогою штучного інтелекту.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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Білий дім
Дональд Трамп
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