Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

В Белом доме обнародовали новый официальный портрет Дональда Трампа. Он изображает президента США со строгим лицом на полностью черном фоне и демонстрирует признаки использования мощных инструментов фотошопа, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Этот портрет заменяет тот, который тогдашний новоизбранный президент Трамп опубликовал за три дня до своей инаугурации.

"Он поразительно напоминал фотографию Трампа, сделанную в тюрьме округа Фултон во время его предвыборной кампании после обвинения в сговоре... с целью отмены результатов выборов в штате. Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи в конце концов отклонил несколько обвинений, и дело было застопорено", - пишет издание.

В понедельник Белый дом опубликовал новую официальную версию в виде видеоклипа, на котором помощник вешает новый портрет на стену.

На нем изображен Трамп, который смотрит прямо перед собой и прищуривается, одетый в светло-голубой костюм и со значком американского флага.

Это, как отмечается, демонстрирует "незначительное снижение интенсивности" по сравнению с его предыдущим портретом, на котором Трамп был изображен с поднятой бровью и, казалось бы, мрачным - после того, как он вернул себе Белый дом, одновременно выступая против "охоты на ведьм" против него и пережив два покушения.

Тот портрет сейчас висит в правительственных зданиях по всей стране.

Эксперты сразу указали на признаки фотошопа, в частности изменения, которые могли скрыть дряблую кожу под подбородком президента.

78-летний Трамп высоко ценит физическое мастерство и недавно назвал бывшего президента Джо Байдена "старым телом", отмечает издание.

На новом портрете действительно видны мешки под глазами Трампа, которых почему-то нет на портрете Трампа, сделанном в январе, где освещение гораздо резче, пишет издание.

Как отмечается, возможно, самой яркой среди обоих будет фотография Трампа, сделанная в полиции, на которой он смотрит вниз, когда ему впервые предъявили обвинение в преступлении. Вскоре после вступления Трампа в должность его помощники повесили фотографию этого портрета в газете.

Это была одна из многих изменений, которые Трамп добавил в Овальный кабинет.

Предыдущий портрет, как указано, сделан главным официальным фотографом Белого дома Даниэлем Тороком.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social свой "портрет" в образе Папы Римского. Он давно увлекается созданием собственных образов с помощью искусственного интеллекта.