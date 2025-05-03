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Трамп показав себе в образі Папи Римського

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Президент США опублікував своє зображення в образі Папи Римського. Трамп давно захоплюється створенням власних образів за допомогою штучного інтелекту.

Трамп показав себе в образі Папи Римського

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social свій "портрет" в образі Папи Римського. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зображення, створенне за допомогою штучного інтелекту (ШІ), було опубліковано за кілька днів до початку виборів нового Понтифіка.

Трамп давно захоплюється створенням власних образів за допомогою штучного інтелекту. Раніше президент США опублікував згенерований ШІ ролик, на якому було показано, як він відпочиває в компанії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу та бізнесмена Ілона Маска в оновленій Газі.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би стати новим Папою Римським. При цьому він зазначив, що не має жодних конкретних побажань щодо кандидатури нового Понтифіка.

Раніше Трамп заявив, що хотів би, аби новим Папою Римським став американець.

Сенатор-республіканець Грем підтримав ідею Трампа стати наступним Папою Римським30.04.25, 14:20 • 12120 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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