Сенатор-республіканець Грем підтримав ідею Трампа стати наступним Папою Римським
Київ • УНН
Ліндсі Грем підтримав бажання Трампа стати новим Папою Римським, зазначивши переваги поєднання посади президента США та Папи. Конклав для обрання нового Папи розпочнеться 7 травня.
Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем підтримав бажання президента Дональда Трампа стати новим Папою Римським. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Я був радий почути, що президент Трамп відкритий до ідеї стати наступним Папою. Це справді був би темний кандидат, але я б попросив папський конклав і католицьких вірян бути неупередженими до цієї можливості!
Він вважає, що перше поєднання Папи Римського та президента США має багато переваг.
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Контекст
Президент США Дональд Трамп заявив, що сам хотів би стати новим Папою Римським.
Перед цим він заявляв, що хотів би, аби новим Папою Римським став американець.
Конклав для обрання нового Папи Римського розпочнеться 7 травня, рішення про що ухвалили під час загального зібрання кардиналів 28 березня.
Нагадаємо
У лютому Трампа оголосили "королем". Це зробив він сам і його адміністрація.