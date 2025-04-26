Трампа "звинуватили" в порушенні дрес-коду на похоронах Папи через синій костюм

Президента США Дональда Трампа "звинуватили" в порушенні дрес-коду похорону Папи Франциска, оскільки він прийшов на службу у Ватикані в синьому, а не в чорному, передає УНН з посиланням на Independent.

Деталі

Трамп і його дружина Меланія, яка, навпаки, була в чорній сукні та чорній вуалі, покинули церемонію одразу після її закінчення, не чекаючи закінчення похорону.

Дрес-код похорону на площі Святого Петра у Ватикані вимагав від чоловіків носити темний костюм з чорною краваткою та чорним ґудзиком на лівому лацкані.

Жінок попросили одягнути довгі чорні сукні, рукавички та вуаль.

Президент України Володимир Зеленський був одягнений не в офіційний костюм, а в чорну військову форму того типу, який він постійно носив з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року.

Численні коментатори, які спостерігали за службою, висловили шок або гнів тим, що Трамп уникав офіційних прохань, натомість надівши костюм середнього тону та відповідну краватку.

Один критик у соціальних мережах написав: "У Трампа навіть не вистачило порядності надіти чорну краватку, адже він був у синьому костюмі. Жодної поваги!!"

Інший припустив, що це демонструє відсутність "класу", в той час як багато хто говорив, що колір був нешанобливим.

Однак колишній президент США Джо Байден і принц Великої Британії Вільям, який представляв короля, обидва були одягнені в темніші сині костюми, але викликали набагато менше критики.

Байден навіть попросив заступника спікера Уганди Томаса Тайєбву сфотографуватися з ним на селфі.

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер і його дружина Вікторія дотримувалися дрес-коду, одягнувши чорне.

Біля Макрона і Трампа: Ватикан змінив протокол, щоб Зеленський сидів у першому ряду на похороні Папи

Додамо

Трамп і Зеленський провели "дуже продуктивну бесіду" перед похороном, заявив Білий дім.

Лідери сиділи один навпроти одного для особистої бесіди в соборі Святого Петра - це була перша особиста зустріч пари після їхньої катастрофічної зустрічі в лютому, коли президент США вигнав свого українського колегу з Білого дому, "напавши" на нього з уїдливими звинуваченнями.

Зеленський, здавалося, отримав оплески та вигуки схвалення, коли вийшов із собору Святого Петра.

Після служби Трамп не став чекати похорону Папи, перш ніж піти.

Кардинал Джованні Баттіста Ре, який очолював месу, здавалося, критикував президента.

Згадавши одне з найбільш різких критичних зауважень Франциска на адресу Трампа, кардинал нагадав мільйонам слухачів, що покійний Папа закликав людей "будувати мости, а не стіни".

Трамп був обраний завдяки неодноразовим обіцянкам побудувати "красиву" стіну між США і Мексикою для стримування іммігрантів.