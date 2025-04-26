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Трампа "обвинили" в нарушении дресс-кода на похоронах Папы из-за синего костюма

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

Дональд Трамп появился на похоронах Папы Франциска в Ватикане в синем костюме, нарушив дресс-код. Многие сочли это проявлением неуважения, в то время как другие мировые лидеры придерживались темных тонов.

Трампа "обвинили" в нарушении дресс-кода на похоронах Папы из-за синего костюма

Президента США Дональда Трампа "обвинили" в нарушении дресс-кода похорон Папы Франциска, поскольку он пришел на службу в Ватикане в синем, а не в черном, передает УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Трамп и его жена Мелания, которая, напротив, была в черном платье и черной вуали, покинули церемонию сразу после ее окончания, не дожидаясь окончания похорон.

Дресс-код похорон на площади Святого Петра в Ватикане требовал от мужчин носить темный костюм с черным галстуком и черной пуговицей на левом лацкане.

Женщин попросили надеть длинные черные платья, перчатки и вуаль.

Президент Украины Владимир Зеленский был одет не в официальный костюм, а в черную военную форму того типа, который он постоянно носил с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

Многочисленные комментаторы, наблюдавшие за службой, выразили шок или гнев тем, что Трамп избегал официальных просьб, вместо этого надев костюм среднего тона и соответствующий галстук.

Один критик в социальных сетях написал: "У Трампа даже не хватило благопристойности надеть черный галстук, а ведь он был в синем костюме. Никакого уважения!!"

Другой предположил, что это демонстрирует отсутствие "класса", в то время как многие говорили, что цвет был неуважительным.

Однако бывший президент США Джо Байден и принц Великобритании Уильям, представлявший короля, оба были одеты в более темные синие костюмы, но вызвали гораздо меньше критики.

Байден даже попросил заместителя спикера Уганды Томаса Тайебву сфотографироваться с ним на селфи.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер и его жена Виктория придерживались дресс-кода, надев черное.

Возле Макрона и Трампа: Ватикан изменил протокол, чтобы Зеленский сидел в первом ряду на похоронах Папы26.04.2025, 19:45 • 2960 просмотров

Добавим

Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную беседу" перед похоронами, заявил Белый дом.

Лидеры сидели друг напротив друга для личной беседы в соборе Святого Петра - это была первая личная встреча пары после их катастрофической встречи в феврале, когда президент США выгнал своего украинского коллегу из Белого дома, "напав" на него с язвительными обвинениями.

Зеленский, казалось, получил аплодисменты и крики одобрения, когда вышел из собора Святого Петра.

После службы Трамп не стал дожидаться похорон Папы, прежде чем уйти.

Возглавлявший мессу кардинал Джованни Баттиста Ре, казалось, критиковал президента.

Вспомнив одно из самых резких критических замечаний Франциска в адрес Трампа, кардинал напомнил миллионам слушателей, что покойный Папа призывал людей "строить мосты, а не стены".

Трамп был избран благодаря неоднократным обещаниям построить "красивую" стену между США и Мексикой для сдерживания иммигрантов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Уильям, принц Уэльский
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