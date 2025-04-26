Возле Макрона и Трампа: Ватикан изменил протокол, чтобы Зеленский сидел в первом ряду на похоронах Папы
Киев • УНН
Ватикан нарушил протокол, чтобы Владимир Зеленский сидел в первом ряду на похоронах Папы Франциска, рядом с Трампом и Макроном. Это обеспечило ему видное место на церемонии.
Ватикан отменил протокол, чтобы обеспечить Президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Франциска вместе с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает УНН со ссылкой на Telegraph.
Детали
Издание отмечает, что Зеленский прибыл в Рим со своей женой Еленой Зеленской на фоне ожиданий прорыва в мирных переговорах в Украине.
Лидер охваченной войной страны был встречен спонтанными аплодисментами, когда занял свое место на площади Святого Петра после краткой встречи с Трампом для их первых переговоров после их ссоры в Овальном кабинете.
Похоже, Ватикан принял особые меры, чтобы обеспечить Зеленскому видное место в центре внимания на церемонии, где большинство лидеров сидели в соответствии с названием своей страны и были ли они главами государств или правительств, пишет издание.
Замысловатые правила предписывали, чтобы мировые лидеры сидели в алфавитном порядке в соответствии с названием своей страны на французском языке — традиционном языке дипломатии, когда составлялись протоколы.
Будучи Президентом Украины, Зеленский мог бы ожидать, что будет сидеть в третьем ряду или даже дальше. Вместо этого он сидел в первом ряду, в 11 местах от Трампа, который был справа от него.
Ватикан не отрицал, что правила протокола были нарушены.
"Я считаю, что они заняли вакантное место", — сказал The Telegraph Маттео Бруни, пресс-секретарь Ватикана.
Добавим
Между Зеленским и Трампом, среди прочих, находились президенты Индии, Венгрии, Габона, Макрон и его жена Бригитта, а также Александр Стубб, президент Финляндии.
Во французском языке Соединенные Штаты начинаются с буквы E — États-Unis.
Справа отТрампа и его жены Мелании были Алар Карис, президент Эстонии, и король Испании Фелипе (Espagne по-французски).
Справа от Зеленского сидел Майкл Д. Хиггинс, президент Ирландии, что, по-видимому, показывает, что правила протокола были изменены, чтобы обеспечить украинскому лидеру видное место.
В других местах правила строго соблюдались: Хавьер Милей, президент Аргентины, сидел рядом со стоящим швейцарским гвардейцем в крайнем правом углу первого ряда.
Принц Уэльский, представлявший короля, сидел в третьем ряду, рядом с Олафом Шольцем, канцлером Германии, который вскоре оставит свой пост.
Также присутствовали Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, и его жена леди Стармер, а также Джо Байден, бывший президент США, который сидел в пятом ряду.
Серджио Маттарелла, президент Италии, сидел в первом ряду, в то время как Джорджия Мелони, премьер-министр страны, сидела дальше в соответствии с протоколом в отношении глав правительств и глав государств, таких как президенты и королевские особы.
В Риме похоронили Папу Франциска26.04.2025, 16:20 • 2558 просмотров