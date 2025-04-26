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Возле Макрона и Трампа: Ватикан изменил протокол, чтобы Зеленский сидел в первом ряду на похоронах Папы

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Ватикан нарушил протокол, чтобы Владимир Зеленский сидел в первом ряду на похоронах Папы Франциска, рядом с Трампом и Макроном. Это обеспечило ему видное место на церемонии.

Возле Макрона и Трампа: Ватикан изменил протокол, чтобы Зеленский сидел в первом ряду на похоронах Папы

Ватикан отменил протокол, чтобы обеспечить Президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Франциска вместе с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает УНН со ссылкой на Telegraph.

Детали

Издание отмечает, что Зеленский прибыл в Рим со своей женой Еленой Зеленской на фоне ожиданий прорыва в мирных переговорах в Украине.

Лидер охваченной войной страны был встречен спонтанными аплодисментами, когда занял свое место на площади Святого Петра после краткой встречи с Трампом для их первых переговоров после их ссоры в Овальном кабинете.

Похоже, Ватикан принял особые меры, чтобы обеспечить Зеленскому видное место в центре внимания на церемонии, где большинство лидеров сидели в соответствии с названием своей страны и были ли они главами государств или правительств, пишет издание.

Замысловатые правила предписывали, чтобы мировые лидеры сидели в алфавитном порядке в соответствии с названием своей страны на французском языке — традиционном языке дипломатии, когда составлялись протоколы.

Будучи Президентом Украины, Зеленский мог бы ожидать, что будет сидеть в третьем ряду или даже дальше. Вместо этого он сидел в первом ряду, в 11 местах от Трампа, который был справа от него.

Ватикан не отрицал, что правила протокола были нарушены.

"Я считаю, что они заняли вакантное место", — сказал The Telegraph Маттео Бруни, пресс-секретарь Ватикана.

Добавим

Между Зеленским и Трампом, среди прочих, находились президенты Индии, Венгрии, Габона, Макрон и его жена Бригитта, а также Александр Стубб, президент Финляндии.

Во французском языке Соединенные Штаты начинаются с буквы E — États-Unis.

Справа отТрампа и его жены Мелании были Алар Карис, президент Эстонии, и король Испании Фелипе (Espagne по-французски).

Справа от Зеленского сидел Майкл Д. Хиггинс, президент Ирландии, что, по-видимому, показывает, что правила протокола были изменены, чтобы обеспечить украинскому лидеру видное место.

В других местах правила строго соблюдались: Хавьер Милей, президент Аргентины, сидел рядом со стоящим швейцарским гвардейцем в крайнем правом углу первого ряда.

Принц Уэльский, представлявший короля, сидел в третьем ряду, рядом с Олафом Шольцем, канцлером Германии, который вскоре оставит свой пост.

Также присутствовали Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, и его жена леди Стармер, а также Джо Байден, бывший президент США, который сидел в пятом ряду.

Серджио Маттарелла, президент Италии, сидел в первом ряду, в то время как Джорджия Мелони, премьер-министр страны, сидела дальше в соответствии с протоколом в отношении глав правительств и глав государств, таких как президенты и королевские особы.

В Риме похоронили Папу Франциска26.04.2025, 16:20 • 2558 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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