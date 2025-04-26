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Financial Times

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ТикТок

В Риме похоронили Папу Франциска

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Церемония похорон Папы Франциска прошла в соответствии с Ordo Exsequiarum Romani Pontificis под председательством кардинала-камерленго и завершилась в 13:30. Гроб прибыл в Рим.

В Риме похоронили Папу Франциска

Захоронение гроба Папы Римского Франциска завершено, сообщает Corriere della Sera, пишет УНН.

Детали

Церемония захоронения гроба Папы началась в 13:00 по местному времени.

Обряд состоялся в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Управления литургических богослужений, и родственников усопшего Папы и завершился в 13:30 по местному времени.

Так, по данным Ватикана, закрытая церемония в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме длилась около получаса.

Гроб Папы Франциска прибыл к месту его захоронения в Риме26.04.2025, 14:10 • 2142 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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