В Риме похоронили Папу Франциска

Захоронение гроба Папы Римского Франциска завершено, сообщает Corriere della Sera, пишет УНН.

Детали

Церемония захоронения гроба Папы началась в 13:00 по местному времени.

Обряд состоялся в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Управления литургических богослужений, и родственников усопшего Папы и завершился в 13:30 по местному времени.

Так, по данным Ватикана, закрытая церемония в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме длилась около получаса.

Гроб Папы Франциска прибыл к месту его захоронения в Риме