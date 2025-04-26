В Риме похоронили Папу Франциска
Киев • УНН
Церемония похорон Папы Франциска прошла в соответствии с Ordo Exsequiarum Romani Pontificis под председательством кардинала-камерленго и завершилась в 13:30. Гроб прибыл в Рим.
Захоронение гроба Папы Римского Франциска завершено, сообщает Corriere della Sera, пишет УНН.
Детали
Церемония захоронения гроба Папы началась в 13:00 по местному времени.
Обряд состоялся в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Управления литургических богослужений, и родственников усопшего Папы и завершился в 13:30 по местному времени.
Так, по данным Ватикана, закрытая церемония в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме длилась около получаса.
Гроб Папы Франциска прибыл к месту его захоронения в Риме26.04.2025, 14:10 • 2142 просмотра