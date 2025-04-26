Гроб Папы Франциска прибыл к месту его захоронения в Риме
Киев • УНН
Папа Франциск будет похоронен в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме. Он первый Папа с 1903 года, похороненный вне Ватикана, всегда посещал это место.
Гроб Папы Римского Франциска прибыл к месту последнего упокоения понтифика, трансляцию ведет телевидение Ватикана, пишет УНН.
Детали
Как пишет BBC, сейчас можно увидеть, что папамобиль с гробом Папы прибыл в церковь Санта-Мария-Маджоре в Риме.
Носильщики гроба подняли с транспортного средства гроб, чтобы его занесли внутрь.
Папа Франциск будет похоронен в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме.
Он первый Папа Римский со времен Льва XIII, который умер в 1903 году, которого похоронили за пределами Ватикана.
Каждый раз, когда Франциск возвращался в Рим после поездки за границу, он всегда посещал Санта-Мария-Маджоре.
В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска26.04.25, 11:14 • 19525 просмотров