Труна Папи Франциска прибула до місця його поховання в Римі
Київ • УНН
Папу Франциска буде поховано в церкві Санта-Марія-Маджоре в Римі. Він перший Папа з 1903 року, похований поза Ватиканом, завжди відвідував це місце.
Труна Папи Римського Франциска прибула до місця останнього спочинку понтифіка, трансляцію веде телебачення Ватикану, пише УНН.
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Як пише BBC, зараз можна побачити, що папамобіль із труною Папи прибув до церкви Санта-Марія-Маджоре в Римі.
Труноносці підняли з транспортного засобу труну, щоб її занесли всередину.
Папу Франциска буде поховано в церкві Санта-Марія-Маджоре в Римі.
Він перший Папа Римський з часів Лева XIII, який помер у 1903 році, якого поховали поза межами Ватикану.
Щоразу, коли Франциск повертався до Риму після поїздки за кордон, він завжди відвідував Санта-Марія-Маджоре.
У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска26.04.25, 11:14 • 21790 переглядiв