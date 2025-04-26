У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска
Київ • УНН
У Ватикані проходить похорон Папи Римського Франциска. Він заповів поховати себе у простій дерев’яній труні, що відображає його скромність як лідера Католицької Церкви.
Похорон Папи Римського Франциска розпочався, трансляцію веде телебачення Ватикану та УГКЦ, пише УНН.
Деталі
Похорон Папи Римського Франциска вже триває. Похорон Папи Франциска проведе декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре.
Похоронна меса за Папою Франциском розпочалася з вхідного антифону. Це добірка віршів псалмів або уривків зі Святого Письма, які традиційно співаються або декламуються.
Перед цим, за даними BBC, труну Папи Франциска винесли із базиліки Святого Петра на площу Святого Петра.
Сьогоднішні заходи виглядатимуть дещо інакше, ніж попередні папські похорони, зауважує BBC. Наприклад, Папу Франциска поховають у простій дерев’яній труні, і замість того, щоб бути похованим у трьох трунах, він попросив поховати його лише в одній.
Ці більш скромні останні побажання також відображають те, ким він був як лідер Католицької Церкви, вказує BBC.
На церемонію прибули світові лідери та високопосадовці.
Перед похороном президент США Дональд Трамп віддав шану Папі Франциску біля його закритої труни в базиліці Святого Петра. Президент США потім вийшов на вулицю, щоб зайняти своє місце поруч з іншими світовими лідерами.
Принц Уельський Вільям також тут - перед початком церемонії він схилив голову перед труною Папи Франциска всередині базиліки. Принц Вільям присутній на похороні від імені свого батька, короля Чарльза.
Спонтанний вибух оплесків пролунав, коли Президент України Володимир Зеленський прибув на площу, спустившись сходами базиліки Святого Петра.
Трамп і Зеленський зустрілися перед похороном Папи - Sky News26.04.25, 11:07 • 1112 переглядiв
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та його дружина Вікторія також прибули на похорон і зайняв своє місце разом зі своєю дружиною, приєднуючись до десятків високопосадовців.
Також на церемонії - президент Бразилії Лула, президент Аргентини Хав'єр Мілей.
Приблизно 12:30-12:45 за Києвом, як очікується, похорон завершуватиметься, і послідує повільна процесія з труною Папи до місця його останнього спочинку - базиліки Санта-Марія-Маджоре у Римі.
Перед початком церемонії на площі Святого Петра збиралися віряни. Незадовго до 11 години, за повідомленням поліції, як пише Vatican News, на площі та навколо неї уже зібралося щонайменше 140 тисяч людей.