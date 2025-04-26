У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування 25 квітня, 15:56 • 15853 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра 25 квітня, 07:29 • 53386 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти 24 квітня, 15:17 • 45103 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!" 24 квітня, 14:13 • 51740 перегляди