Трамп і Зеленський зустрілися перед похороном Папи - Sky News

Президент США Дональд Трамп і Президент України Володимир Зеленський провели зустріч перед похороном Папи Римського Франциска, повідомили джерела у Ватикані Sky News, пише УНН.

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За словами джерел, вони також домовилися зустрітися після похорону пізніше сьогодні.

Зустріч підкреслює дипломатичну можливість, яку надає така подія, коли світові лідери та королівські особи з усього світу збираються в одному невеликому місці, пише видання.

Доповнення

Зустріч відбулася після того, як Трамп заявив, що мирна угода між Україною та росією "дуже близька".

Прибувши до Риму, Трамп заявив про близькість угоди між рф та Україною і закликав негайно припинити кровопролиття