Трамп и Зеленский встретились перед похоронами Папы - Sky News
Киев • УНН
Источники сообщают, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Ватикане. Они договорились провести еще одну встречу после похорон Папы Франциска.
Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу перед похоронами Папы Римского Франциска, сообщили источники в Ватикане Sky News, пишет УНН.
Детали
По словам источников, они также договорились встретиться после похорон позже сегодня.
Встреча подчеркивает дипломатическую возможность, которую предоставляет такое событие, когда мировые лидеры и королевские особы со всего мира собираются в одном небольшом месте, пишет издание.
Дополнение
Встреча состоялась после того, как Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и россией "очень близко".
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