Трамп и Зеленский встретились перед похоронами Папы - Sky News

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу перед похоронами Папы Римского Франциска, сообщили источники в Ватикане Sky News, пишет УНН.

Детали

По словам источников, они также договорились встретиться после похорон позже сегодня.

Встреча подчеркивает дипломатическую возможность, которую предоставляет такое событие, когда мировые лидеры и королевские особы со всего мира собираются в одном небольшом месте, пишет издание.

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Встреча состоялась после того, как Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и россией "очень близко".

Прибыв в Рим, Трамп заявил о близости соглашения между рф и Украиной и призвал немедленно прекратить кровопролитие