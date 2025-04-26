Прибыв в Рим, Трамп заявил о близости соглашения между рф и Украиной и призвал немедленно прекратить кровопролитие

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ожидает продуктивного дня переговоров с россией и Украиной после прибытия в Рим, где должен состояться похорон Папы Римского Франциска. Об этом Глава Белого написал в собственной соцсети Truth Social, передает УНН.

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По словам Президента Дональда Трампа, большинство основных пунктов соглашения уже согласованы, и обе стороны готовы к встрече на самом высоком уровне, чтобы "завершить ее". Он подчеркнул, что США будут там, где это необходимо, чтобы способствовать завершению этой "жестокой и бессмысленной войны".

"Они очень близки к соглашению, и сейчас обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "завершить ее". Мы будем там, где это будет необходимо, чтобы помочь способствовать ЗАВЕРШЕНИЮ этой жестокой и бессмысленной войны! Остановите кровопролитие, СЕЙЧАС ", – говорится в заметке Трампа.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, направляясь в Ватикан для участия в похоронах Папы Франциска, заявил, что "возможно" встретится там с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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