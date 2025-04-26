Прибувши до Риму, Трамп заявив про близькість угоди між рф та Україною і закликав негайно припинити кровопролиття

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп очікує на продуктивний день перемовин з росією та Україною після прибуття до Рима, де має відбутися похорон Папи Римського Франциска. Про це Глава Білого написав у власній соцмережі Truth Social, передає УНН.

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За словами Президента Дональда Трампа, більшість основних пунктів угоди вже узгоджено, і обидві сторони готові до зустрічі на найвищому рівні, щоб "завершити її". Він підкреслив, що США будуть там, де це потрібно, щоб сприяти завершенню цієї "жорстокої та безглуздої війни".

"Вони дуже близькі до угоди, і зараз обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб "завершити її". Ми будемо там, де це буде необхідно, щоб допомогти сприяти ЗАВЕРШЕННЮ цієї жорстокої і безглуздої війни! Зупиніть кровопролиття, ЗАРАЗ ", – йдеться у дописі Трампа.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп, прямуючи до Ватикану для участі в похоронах Папи Франциска, заявив, що "можливо" зустрінеться там з Президентом України Володимиром Зеленським.

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