Трамп про Україну і рф: "просувається", але ситуація "дуже крихка"

Президент США Дональд Трамп, говорячи про Україну і рф, вказав, що справи "просуваються", але ситуація "дуже крихка". Про це він сказав журналістам, вирушаючи до Рима на похорон Папи Римського завтра, пише УНН з посиланням на Sky News.

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Трамп, як повідомляється, сказав про росію та Україну: "Просувається, ми сподіваємося", додавши, що ситуація "дуже крихка".

"Нічого з цього не мало статися", - додав він, знову звинувачуючи свого попередника Джо Байдена.

Трамп позитивно висловлювався щодо угоди протягом останнього дня, але Україна відкинула будь-яку ідею визнання своєї території російською, що, схоже, є частиною мирної пропозиції Трампа, зазначає видання.

Крим залишиться з росією, Зеленський це розуміє - Трамп