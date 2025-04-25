Трамп про Україну і рф: "просувається", але ситуація "дуже крихка"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що справи між Україною та росією "просуваються", але ситуація залишається "дуже крихкою". Він звинуватив Байдена і позитивно висловився щодо угоди.
Президент США Дональд Трамп, говорячи про Україну і рф, вказав, що справи "просуваються", але ситуація "дуже крихка". Про це він сказав журналістам, вирушаючи до Рима на похорон Папи Римського завтра, пише УНН з посиланням на Sky News.
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Трамп, як повідомляється, сказав про росію та Україну: "Просувається, ми сподіваємося", додавши, що ситуація "дуже крихка".
"Нічого з цього не мало статися", - додав він, знову звинувачуючи свого попередника Джо Байдена.
Трамп позитивно висловлювався щодо угоди протягом останнього дня, але Україна відкинула будь-яку ідею визнання своєї території російською, що, схоже, є частиною мирної пропозиції Трампа, зазначає видання.
Крим залишиться з росією, Зеленський це розуміє - Трамп25.04.25, 14:20 • 3430 переглядiв