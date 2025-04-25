Крим залишиться з росією, Зеленський це розуміє - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасово окупований півострів Крим залишаться під контролем росії, та додав, що Президент України Володимир Зеленський це розуміє. Про це Трамп сказав в інтерв’ю TIME, передає УНН.

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"Що ж, Крим перейшов до росіян. Його передав їм Барак Обама, а не я. З огляду на це, чи зможуть вони його повернути? Вони отримали своїх росіян. Вони мали там свої підводні човни задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, протягом багатьох років. Люди в Криму розмовляють переважно російською мовою. Але це було зроблено Обамою. Це не було зроблено Трампом", - сказав Трамп.

Він заявив, що росія ніколи б не забрала Крим, якби у 2014 році він був президентом.

"Якщо Крим залишиться з росією - ми повинні говорити тільки про Крим, тому що це єдине, що завжди згадується. Крим залишиться з росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що він був з ними протягом тривалого часу. Він був з ними задовго до того, як з'явився Трамп. Знову ж таки, це війна Обами. Це війна, якої не повинно було бути. Я називаю її війною, яка не повинна була статися", - додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим буде важко повернути.