Крим залишиться з росією, Зеленський це розуміє - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Крим залишиться під контролем росії, посилаючись на те, що Зеленський це розуміє. Він додав, що півострів перейшов до росіян за часів Обами.
Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасово окупований півострів Крим залишаться під контролем росії, та додав, що Президент України Володимир Зеленський це розуміє. Про це Трамп сказав в інтерв’ю TIME, передає УНН.
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"Що ж, Крим перейшов до росіян. Його передав їм Барак Обама, а не я. З огляду на це, чи зможуть вони його повернути? Вони отримали своїх росіян. Вони мали там свої підводні човни задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, протягом багатьох років. Люди в Криму розмовляють переважно російською мовою. Але це було зроблено Обамою. Це не було зроблено Трампом", - сказав Трамп.
Він заявив, що росія ніколи б не забрала Крим, якби у 2014 році він був президентом.
"Якщо Крим залишиться з росією - ми повинні говорити тільки про Крим, тому що це єдине, що завжди згадується. Крим залишиться з росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що він був з ними протягом тривалого часу. Він був з ними задовго до того, як з'явився Трамп. Знову ж таки, це війна Обами. Це війна, якої не повинно було бути. Я називаю її війною, яка не повинна була статися", - додав Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим буде важко повернути.