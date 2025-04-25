Крим залишиться з росією, Зеленський це розуміє - Трамп

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
Ексклюзив
11:13 • 3834 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

10:48 • 7994 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

10:30 • 14669 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

09:10 • 17688 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
07:40 • 25690 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

05:56 • 56997 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 51967 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 88116 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 84438 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 96148 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3м/с
31%
745 мм
Популярнi новини

У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

25 квітня, 02:50 • 41941 перегляди

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

25 квітня, 04:58 • 37451 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 29692 перегляди

Спецпосланець Трампа прибув до москви на переговори з путіним - росЗМІ

07:41 • 10060 перегляди

Країни ЄС не поспішають з пропозицією Єврокомісії щодо збільшення витрат на оборону - Euractiv

08:04 • 14435 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

10:30 • 14644 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

05:56 • 56976 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 118207 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 284657 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 174600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стів Віткофф

Кейр Стармер

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпропетровська область

Крим

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 29904 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 35150 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 42755 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 74416 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 103799 перегляди
Актуальне

Євро

Шахед-136

Lockheed C-130 Hercules

General Atomics MQ-9 Reaper

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Крим залишиться з росією, Зеленський це розуміє - Трамп

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Крим залишиться під контролем росії, посилаючись на те, що Зеленський це розуміє. Він додав, що півострів перейшов до росіян за часів Обами.

Крим залишиться з росією, Зеленський це розуміє - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасово окупований півострів Крим залишаться під контролем росії, та додав, що Президент України Володимир Зеленський це розуміє. Про це Трамп сказав в інтерв’ю TIME, передає УНН.

Деталі

"Що ж, Крим перейшов до росіян. Його передав їм Барак Обама, а не я. З огляду на це, чи зможуть вони його повернути? Вони отримали своїх росіян. Вони мали там свої підводні човни задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, протягом багатьох років. Люди в Криму розмовляють переважно російською мовою. Але це було зроблено Обамою. Це не було зроблено Трампом", - сказав Трамп.

Він заявив, що росія ніколи б не забрала Крим, якби у 2014 році він був президентом.

"Якщо Крим залишиться з росією - ми повинні говорити тільки про Крим, тому що це єдине, що завжди згадується. Крим залишиться з росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що він був з ними протягом тривалого часу. Він був з ними задовго до того, як з'явився Трамп. Знову ж таки, це війна Обами. Це війна, якої не повинно було бути. Я називаю її війною, яка не повинна була статися", - додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим буде важко повернути.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітикаНовини Світу
Барак Обама
Дональд Трамп
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Brent
$65.61
Bitcoin
$93,632.60
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.37
Золото
$3,308.40
Ethereum
$1,771.67