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Крым останется с россией, Зеленский это понимает - Трамп

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Крым останется под контролем россии, ссылаясь на то, что Зеленский это понимает. Он добавил, что полуостров перешел к россиянам во времена Обамы.

Крым останется с россией, Зеленский это понимает - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что временно оккупированный полуостров Крым останется под контролем россии, и добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский это понимает. Об этом Трамп сказал в интервью TIME, передает УНН.

Детали

"Что ж, Крым перешел к россиянам. Его передал им Барак Обама, а не я. Учитывая это, смогут ли они его вернуть? Они получили своих россиян. У них были там свои подводные лодки задолго до любого периода, о котором мы говорим, в течение многих лет. Люди в Крыму разговаривают преимущественно на русском языке. Но это было сделано Обамой. Это не было сделано Трампом", - сказал Трамп.

Он заявил, что россия никогда бы не забрала Крым, если бы в 2014 году он был президентом.

"Если Крым останется с россией - мы должны говорить только о Крыме, потому что это единственное, что всегда упоминается. Крым останется с россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, что он был с ними в течение длительного времени. Он был с ними задолго до того, как появился Трамп. Опять же, это война Обамы. Это война, которой не должно было быть. Я называю ее войной, которая не должна была произойти", - добавил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым будет трудно вернуть.

Павел Башинский

Павел Башинский

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