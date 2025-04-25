Трамп об Украине и рф: "продвигается", но ситуация "очень хрупкая"

Президент США Дональд Трамп, говоря об Украине и рф, указал, что дела "продвигаются", но ситуация "очень хрупкая". Об этом он сказал журналистам, отправляясь в Рим на похороны Папы Римского завтра, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

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Трамп, как сообщается, сказал о россии и Украине: "Продвигается, мы надеемся", добавив, что ситуация "очень хрупкая".

"Ничего из этого не должно было произойти", - добавил он, снова обвиняя своего предшественника Джо Байдена.

Трамп положительно отзывался об соглашении в течение последнего дня, но Украина отвергла любую идею признания своей территории российской, что, похоже, является частью мирного предложения Трампа, отмечает издание.

Крым останется с россией, Зеленский это понимает - Трамп