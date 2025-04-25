Трамп допустив зустріч із Зеленським на похоронах Папи Франциска у Ватикані
Київ • УНН
Дональд Трамп, прямуючи на похорон Папи Франциска, заявив про можливість зустрічі з Володимиром Зеленським. Вони сидітимуть окремо через французький алфавітний порядок розсадки делегацій.
Президент США Дональд Трамп, прямуючи до Ватикану для участі в похоронах Папи Франциска, заявив, що "можливо" зустрінеться там з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на CNN.
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Як зазначає видання, Трамп і Зеленський сидітимуть окремо на завтрашніх похоронах, оскільки Ватикан дотримуватиметься протоколу, згідно з яким делегації розташовуються в порядку французького алфавіту, а не англійського.
Якби вони були розсаджені в алфавітному порядку англійською мовою, то делегація України сиділа б зовсім поруч із делегацією Сполучених Штатів Америки, оскільки обидві країни починаються на літеру U. Однак французькою мовою США називаються États-Unis, тому американська делегація могла б сидіти поруч з офіційними особами з Естонії та Есватіні.
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Видання нагадує, що Трамп і Зеленський не зустрічалися особисто з лютневої напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, де лідер США і віце-президент Дж. Д. Венс розкритикували українського лідера за те, що він не виявив належної вдячності за підтримку Америки в боротьбі його країни з росією.
Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом на полях похорону.
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