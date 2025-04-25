Трамп допустил встречу с Зеленским на похоронах Папы Франциска в Ватикане

Президент США Дональд Трамп, направляясь в Ватикан для участия в похоронах Папы Франциска, заявил, что "возможно" встретится там с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на CNN.

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Как отмечает издание, Трамп и Зеленский будут сидеть порознь на завтрашних похоронах, поскольку Ватикан будет следовать протоколу, согласно которому делегации располагаются в порядке французского алфавита, а не английского.

Если бы они были рассажены в алфавитном порядке на английском языке, то делегация Украины сидела бы совсем рядом с делегацией Соединенных Штатов Америки, поскольку обе страны начинаются на букву U. Однако на французском языке США называются États-Unis, поэтому американская делегация могла бы сидеть рядом с официальными лицами из Эстонии и Эсватини.

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Издание напоминает, что Трамп и Зеленский не встречались лично с февральской напряженной встречи в Овальном кабинете, где лидер США и вице-президент Дж. Д. Венс раскритиковали украинского лидера за то, что он не проявил должной благодарности за поддержку Америки в борьбе его страны с россией.

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом на полях похорон.

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