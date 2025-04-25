$41.690.02
47.420.13
ukenru
Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину
16:43 • 2522 просмотра

Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

Эксклюзив
11:13 • 16974 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 31856 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 10:30 • 38396 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 09:10 • 32889 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 38480 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 74182 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 57089 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
24 апреля, 16:02 • 90708 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 87121 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+19°
2.6м/с
43%
745 мм
Популярные новости

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 47473 просмотра

Спецпосланник Трампа прибыл в москву на переговоры с путиным - росСМИ

25 апреля, 07:41 • 22438 просмотра

Страны ЕС не спешат с предложением Еврокомиссии по увеличению расходов на оборону - Euractiv

25 апреля, 08:04 • 26824 просмотра

Трамп сократил финансирование киберзащиты Украины от российских атак - Bloomberg

25 апреля, 08:23 • 12471 просмотра

В подмосковье подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф

25 апреля, 09:29 • 15801 просмотра
публикации

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 38398 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 74182 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 129007 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 294031 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 183633 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стив Уиткофф

Кир Стармер

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Крым

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

15:56 • 2954 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 47652 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 40354 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 47497 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 78675 просмотра
Актуальное

Евро

Шахед-136

Доллар США

Facebook

Калибр (семейство ракет)

Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

Киев • УНН

 • 2456 просмотра

Украину на похоронах Папы Римского могут представить министр иностранных дел и первая леди, если Зеленский не будет успевать. Президент отметил важность его пребывания в Киеве.

Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

Президент Украины Владимир Зеленский может не поехать в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска, но тогда Украину представят министр иностранных дел Андрей Сибига и первая леди Елена Зеленская, передает УНН.

Для нас важно, чтобы Украина присутствовала, не только из-за хороших отношений с Ватиканом, и за помощь Ватикана по возвращению украинских детей и обмену пленных. Также выразить слова соболезнования и благодарности Ватикану. Мы очень уважаем наши отношения с премьер-министром Италии. Уважаем, что они именно такие: дружеские и партнерские. Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел и первая леди будут там присутствовать 

- сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что ему важно быть в Киеве.

У меня есть несколько военных заседаний. Открытая часть - это система ПВО. Наши контракты по этим системам. Как проработали все. Я уже провел ряд встреч, будут еще встречи, будет Ставка и там есть несколько закрытых вопросов по поводу этого удара и относительно ответных шагов Украины. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, поэтому, если я буду успевать, обязательно буду присутствовать, потому что это важно для Украины 

- добавил Зеленский.

Напомним

Украина предлагает проведение саммита в Риме на полях похорон Папы Римского Франциска.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Андрей Сибига
Папа Франциск
Италия
Владимир Зеленский
Украина
Ватикан
Елена Зеленская
Киев
Brent
$66.79
Bitcoin
$95,072.90
S&P 500
$5,488.50
Tesla
$281.35
Газ TTF
$32.55
Золото
$3,293.61
Ethereum
$1,806.37