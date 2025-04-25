Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

Президент Украины Владимир Зеленский может не поехать в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска, но тогда Украину представят министр иностранных дел Андрей Сибига и первая леди Елена Зеленская, передает УНН.

Для нас важно, чтобы Украина присутствовала, не только из-за хороших отношений с Ватиканом, и за помощь Ватикана по возвращению украинских детей и обмену пленных. Также выразить слова соболезнования и благодарности Ватикану. Мы очень уважаем наши отношения с премьер-министром Италии. Уважаем, что они именно такие: дружеские и партнерские. Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел и первая леди будут там присутствовать - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что ему важно быть в Киеве.

У меня есть несколько военных заседаний. Открытая часть - это система ПВО. Наши контракты по этим системам. Как проработали все. Я уже провел ряд встреч, будут еще встречи, будет Ставка и там есть несколько закрытых вопросов по поводу этого удара и относительно ответных шагов Украины. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, поэтому, если я буду успевать, обязательно буду присутствовать, потому что это важно для Украины - добавил Зеленский.

Напомним

Украина предлагает проведение саммита в Риме на полях похорон Папы Римского Франциска.