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Україна пропонує саміт в Римі під час похорону Папи Франциска - La Repubblica

Київ • УНН

 • 1736 перегляди

Київ звернувся до Італії та інших партнерів з проханням організувати саміт щодо України. Він має пройти на полях похорону Папи Римського Франциска, за участі США, Італії, Франції, Великої Британії та Німеччини.

Україна пропонує саміт в Римі під час похорону Папи Франциска - La Repubblica

Україна пропонує проведення саміту в Римі на полях похорону Папи Римського Франциска, з посиланням на джерела повідомило італійське видання La Repubblica 24 квітня, пише УНН.

Деталі

Кілька джерел, безпосередньо обізнаних з питанням, підтверджують, що "сам Київ дипломатичними каналами звернувся до Італії та інших європейських партнерів з проханням організувати ширший саміт на тему України". "Коротше кажучи, не просто двостороння зустріч Трампа та Зеленського", - пише видання.

Запропонований формат, як вказано, "буде таким, як Quint, що представить перед українською делегацією США, Італію, Францію, Велику Британію та, ймовірно, також Німеччину, яку на церемонії у Ватикані представлятиме канцлер Олаф Шольц, що йде у відставку та через кілька днів передасть керівництво урядом у Берліні лідеру ХДС Фрідріху Мерцу". Сам федеральний уряд Німеччини оголосив, що Шольц "може провести двосторонні переговори з іншими главами держав та урядів" під час своєї поїздки до Рима.

Водночас повідомляється, що і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, і віце-прем'єр-міністр Антоніо Таяні "висловлювали застереження". "Причина зрозуміла: попри тиск з боку Сполучених Штатів, переговори все ще складні, а угоди ніде не видно. І саміт у Римі, присвячений миру, на полях похорону понтифіка, не може бути провалом", - вказує видання.

Зеленський збирається до Рима для вшанування Папи Франциска - AFP22.04.25, 10:59 • 7519 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Рим
Папа Франциск
Фрідріх Мерц
Франція
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