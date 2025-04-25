Украина предлагает саммит в Риме во время похорон Папы Франциска - La Repubblica

Украина предлагает проведение саммита в Риме на полях похорон Папы Римского Франциска, со ссылкой на источники сообщило итальянское издание La Repubblica 24 апреля, пишет УНН.

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Несколько источников, непосредственно осведомленных с вопросом, подтверждают, что "сам Киев по дипломатическим каналам обратился к Италии и другим европейским партнерам с просьбой организовать более широкий саммит на тему Украины". "Короче говоря, не просто двусторонняя встреча Трампа и Зеленского", - пишет издание.

Предложенный формат, как указано, "будет таким, как Quint, который представит перед украинской делегацией США, Италию, Францию, Великобританию и, вероятно, также Германию, которую на церемонии в Ватикане будет представлять канцлер Олаф Шольц, уходящий в отставку и через несколько дней передаст руководство правительством в Берлине лидеру ХДС Фридриху Мерцу". Само федеральное правительство Германии объявило, что Шольц "может провести двусторонние переговоры с другими главами государств и правительств" во время своей поездки в Рим.

В то же время сообщается, что и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, и вице-премьер-министр Антонио Таяни "выражали предостережения". "Причина понятна: несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, переговоры все еще сложны, а соглашения нигде не видно. И саммит в Риме, посвященный миру, на полях похорон понтифика, не может быть провалом", - указывает издание.