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Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського: хто представить Україну
16:43 • 3896 перегляди

Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського: хто представить Україну

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Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського: хто представить Україну

Київ • УНН

 • 3876 перегляди

Україну на похороні Папи Римського можуть представити міністр закордонних справ та перша леді, якщо Зеленський не встигатиме. Президент зазначив про важливість його перебування в Києві.

Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського: хто представить Україну

Президент України Володимир Зеленський може не поїхати до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска, але тоді Україну представлять міністр закордонних справ Андрій Сибіга та перша леді Олена Зеленська, передає УНН.

Для нас важливо, щоб Україна була присутня, не тільки через хороші відносини з Ватиканом, і за допомогу Ватикану щодо повернення українських дітей та обміну полонених. Також висловити слова співчуття і вдячності Ватикану. Ми дуже поважаємо наші відносини з прем’єр-міністром Італії. Поважаємо, що вони саме такі: дружні і партнерські. Якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні 

- сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що йому важливо бути в Києві.

У мене є кілька військових засідань. Відкрита частина - це система ППО. Наші контракти щодо цих систем. Як пропрацювали всі. Я вже провів низку зустрічей, будуть ще зустрічі, буде Ставка і там є кілька закритих питань щодо цього удару і щодо відповідних кроків України. Я не знаю, скільки це буде тривати, тому, якщо я буду встигати, обов'язково буду присутній, тому що це важливо для України 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Україна пропонує проведення саміту в Римі на полях похорону Папи Римського Франциска.

Павло Башинський

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