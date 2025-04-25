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Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

Київ • УНН

 • 14723 перегляди

Сьогодні Рим приймає делегації з усього світу на похорон Папи Франциска. Очікується понад 130 високопосадовців, включаючи глав держав, членів королівських родин та урядовців.

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

Сьогодні до Риму, італійської столиці, прибувають понад 100 делегацій з усього світу для того, щоб віддати шану покійному Папі Франциску. Наразі підтверджено офіційну присутність 10 членів королівської сім’ї, 50 глав держав, а також численних міністрів та послів різних країн. Похорони Святого Отця заплановані на ранок суботи, передає УНН.

Хто буде присутній на церемонії похорон 

Як повідомляє EuroNews, серед тих, хто очікується на церемонії поховання Папи, очікуються понад 130 високопосадовців, серед яких 50 глав держав, 10 членів королівських родин, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Великобританії Кейр Стармер, президент Ірландії Майкл Хіггінс і його дружина Сабіна та інші.

Щодо присутності Президента України Володимира Зеленського на церемонії поховання він не тільки планує відвідати месу, а й за інформацією джерел La Repubblica "сам Київ дипломатичними каналами звернувся до Італії та інших європейських партнерів з проханням організувати ширший саміт на тему України" в Римі на полях похорону Папи Римського Франциска.

Президент США Дональд Трамп, який наказав приспустити американський прапор у Білому Домі, вшановуючи пам'ять покійного Папи Франциска, також підтвердив візит в Рим на церемонію похорон.

Його попередник, Джо Байден, як зазначає CBS, також буде присутнім на месі, хоча офіційно про це колишній голова США не повідомляв.

У розмові з BFMTV Еммануель Макрон також підтвердив, що він відвідає похорони Папи Франциска.

Як сидітимуть присутні на церемонії похорону

За добу до початку церемонії поховання Папи Франциска все ще залишається багато невизначеностей щодо того, як будуть розсаджені офіційні особи перед базилікою Святого Петра.

За протоколами Ватикану, місця для офіційних осіб мають бути позначені у порядку французького алфавіту. Від так місце Президента України (Ucraïna) має бути позначеним літерою "U", а Президента США (États-Unis) – літерою "E". Згідно із цим Дональд Трамп, який один із перших оголосив про свою присутність може сидіти між двома африканськими державами: Есватіні та Ефіопією, чиї представники також у списку присутніх на церемонії.

Через прогнозовану велику кількість присутніх та відповідно щільність розсадження, у Ватикані створили нову заповідну зону за сходами базиліки, перед статуєю Святого Павла.

Припускається, що там можуть бути розміщені експосадовці країн, наприклад, колишній президент США Байден.

Як зазначає Le Repubblika, наразі відомо, що президенти країн і члени королівських родин сидітимуть праворуч від церковного подвір’я, де кардинал Джованні Баттіста Ре відслужить похорони Франциска.

У першому ряду розмістяться президент Італії Маттарелла з дочкою Лаурою та прем'єр-міністр Джорджія Мелоні разом із президентом Аргентини Мілеї та його делегацією. В цьому ж ряду, найближчому до труни Папи Франциска, сидітимуть президенти інших країн. За ними – розташуються глави уряду чи міністри країн, які були відправлені на церемонію, далі – посли.

У другому ряду будуть розміщені члени католицьких королівських домів. Велику Британію представлятиме принц Вільям, Іспанію - Феліпе з королевою Летицією, Бельгію - Філіп і Матильда. Також тут сидітиме принц Монако Альберт із дружиною Шарлін.

За ними розташуються члени некатолицьких королівських домів, таких як шведський король Густав і його дружина Сільвія і кронпринц Норвегії Хокон з принцесою Метте-Маріт.

За інформацією Le Repubblika, Нідерландські королівські особи Віллем-Олександр та королева Максим відмовилися бути присутніми на похоронах Папи Франциска, оскільки дата збігається з "Днем Короля".

Далі сидітимуть представники урядів інших країн, розташованих за зменшенням важливості, починаючи з глави делегації.

Суворий дрес-код - обов'язковий

Суворий дрес-код для таких подій, якого вимагає Ватикан, залишається непорушним вже протягом багатьох років. Колір вбрання присутніх має бути чорним. Для чоловіків – костюм з ґудзиком на лівому лацкані піджака та чорна краватка. Для жінок – довга чорна сукня (не вище колін) або мантія. Єдиною дозволеною прикрасою є намисто з перлин.

Як проходитиме церемонія поховання

Сьогодні, 25 квітня, близько 20:00 труну Папи Римського запечатають під час урочистого обряду під керівництвом кардинала Камерленго Кевіна Фаррелла.

Завтра, 26 квітня, вона відправиться в останню подорож через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра та до гробниці Санта-Марія у Римі через центральний вхід. У базиліці тіло Святого Отця згідно із його заповітом, залишиться на вічний спочинок у надії воскресіння. Процесія розпочнеться о 10 годині ранку за місцевим часом. Похоронна меса ознаменує початок Novemdiales - дев’ятиденної жалоби та мес за упокій душі покійного Папи.

Раніше УНН писав, що труну Папи Римського Франциска буде запечатано під час літургійного обряду, який відбудеться в базиліці Святого Петра в п'ятницю о 20:00 за місцевим часом, перед похоронами понтифіка в суботу вранці.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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