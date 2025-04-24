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Труну Папи Франциска запечатають у п'ятницю ввечері

Київ • УНН

 • 752 перегляди

У базиліці Святого Петра відбудеться обряд закриття труни з покійним Папою Франциском. Похорон понтифіка відбудеться в суботу вранці на площі Святого Петра.

Труну Папи Франциска запечатають у п'ятницю ввечері
VATICAN MEDIA Divisione Foto

Труну Папи Римського Франциска буде запечатано під час літургійного обряду, який відбудеться в базиліці Святого Петра в п'ятницю о 20:00 за місцевим часом, перед похоронами понтифіка в суботу вранці, повідомляє Vatican News, новинна служба, яку надає Дикастерія комунікації Святого Престолу, пише УНН.

У пʼятницю, 25 квітня, о 20:00 (за місцевим часом) у базиліці Святого Петра відбудеться обряд закриття труни з покійним, який очолить кардинал-камерленг Кевін Фаррелл

- повідомляє видання.

У літургійному обряді візьмуть участь кілька кардиналів і представників Святого Престолу, і він транслюватиметься на каналах Vatican News.

Це ознаменує кінець публічного прощання в базиліці Святого Петра, де десятки тисяч людей віддали шану покійному Папі. Поки його тлінні останки спочивають, понад 50 000 людей пройшли повз Вівтар Сповіді за 24 години після відкриття Ватиканської базиліки для вірних у середу вранці. Базиліка Святого Петра залишалася відкритою до 5:30 за місцевим часом в четвер, закрившись на півтори години, а потім знову відкрившись о 7:00 за місцевим часом.

Труну з тілом Папи Франциска перенесли до базиліки Святого Петра для прощання23.04.25, 12:00 • 6218 переглядiв

У середу, 23 квітня, у день літургійного спомину святого мученика Юрія, іменин Папи Франциска, який до обрання на Наступника святого Петра носив ім’я Хорхе, тобто, Юрій іспанською мовою, його тіло було перенесене до базиліки Святого Петра та поставлене перед головним вівтарем, спорудженим над місцем поховання першого Папи, святого апостола Петра.

Протягом двох днів, у середу та четвер, базиліка буде відчинена до 24:00 за місцевим часом, а в пʼятницю – до 19:00 за місцевим часом, щоб вірні могли прийти попрощатися з пастирем, який понад 12 років провадив Католицьку Церкву.

Як стало відомо, усі входитимуть до храму через Святі Двері, відчинені з нагоди Ювілею. У суботу, 26 квітня, відбудеться похорон, який буде відслужений на площі Святого Петра, звідки Папа Франциск здійснить "останню прощу" до базиліки Пресвятої Марії, де, згідно із заповітом, його тіло залишиться на вічний спочинок у надії воскресіння.

Похоронна меса Папи Франциска відбудеться в суботу, 26 квітня, о 10:00 ранку за місцевим часом на площі Святого Петра, що ознаменує початок Novemdiales, давньої традиції дев’ятиденної жалоби та мес за упокій душі покійного Папи.

Меси відбуватимуться щодня о 17:00 за місцевим часом у базиліці Святого Петра, за винятком Меси в неділю Божого Милосердя, 28 квітня, яка відбудеться о 10:30 за місцевим часом на площі Святого Петра.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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