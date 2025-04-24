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Гроб Папы Франциска запечатают в пятницу вечером

Киев • УНН

 • 700 просмотра

В базилике Святого Петра состоится обряд закрытия гроба с покойным Папой Франциском. Похороны понтифика состоятся в субботу утром на площади Святого Петра.

Гроб Папы Франциска запечатают в пятницу вечером
VATICAN MEDIA Divisione Foto

Гроб Папы Римского Франциска будет запечатан во время литургического обряда, который состоится в базилике Святого Петра в пятницу в 20:00 по местному времени, перед похоронами понтифика в субботу утром, сообщает Vatican News, новостная служба, предоставляемая Дикастерией коммуникации Святого Престола, пишет УНН.

В пятницу, 25 апреля, в 20:00 (по местному времени) в базилике Святого Петра состоится обряд закрытия гроба с усопшим, который возглавит кардинал-камерленг Кевин Фаррелл

- сообщает издание.

В литургическом обряде примут участие несколько кардиналов и представителей Святого Престола, и он будет транслироваться на каналах Vatican News.

Это ознаменует конец публичного прощания в базилике Святого Петра, где десятки тысяч людей отдали дань уважения покойному Папе. Пока его тленные останки покоятся, более 50 000 человек прошли мимо Алтаря Исповеди за 24 часа после открытия Ватиканской базилики для верующих в среду утром. Базилика Святого Петра оставалась открытой до 5:30 по местному времени в четверг, закрывшись на полтора часа, а затем снова открывшись в 7:00 по местному времени.

Гроб с телом Папы Франциска перенесли в базилику Святого Петра для прощания23.04.25, 12:00 • 6218 просмотров

В среду, 23 апреля, в день литургического поминовения святого мученика Юрия, именин Папы Франциска, который до избрания на Преемника святого Петра носил имя Хорхе, то есть, Юрий на испанском языке, его тело было перенесено в базилику Святого Петра и поставлено перед главным алтарем, воздвигнутым над местом захоронения первого Папы, святого апостола Петра.

В течение двух дней, в среду и четверг, базилика будет открыта до 24:00 по местному времени, а в пятницу - до 19:00 по местному времени, чтобы верующие могли прийти попрощаться с пастырем, который более 12 лет вел Католическую Церковь.

Как стало известно, все будут входить в храм через Святые Двери, открытые по случаю Юбилея. В субботу, 26 апреля, состоится похорон, который будет отслужен на площади Святого Петра, откуда Папа Франциск совершит "последнюю прощу" в базилику Пресвятой Марии, где, согласно завещанию, его тело останется на вечный покой в надежде воскресения.

Похоронная месса Папы Франциска состоится в субботу, 26 апреля, в 10:00 утра по местному времени на площади Святого Петра, что ознаменует начало Novemdiales, давней традиции девятидневного траура и месс за упокой души покойного Папы.

Мессы будут проходить ежедневно в 17:00 по местному времени в базилике Святого Петра, за исключением Мессы в воскресенье Божьего Милосердия, 28 апреля, которая состоится в 10:30 по местному времени на площади Святого Петра.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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