Гроб с телом Папы Франциска перенесли в базилику Святого Петра для прощания

Гроб с усопшим Папой Римским Франциском в среду переместили в базилику Святого Петра. Перед тем его перенесли через площадь Святого Петра в Ватикане. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Процессия с телом Папы в гробу длилась около 40 минут. В базилике Святого Петра состоится молебен перед тем, как верующим позволят войти, чтобы отдать последний долг покойному понтифику. Тело Папы Франциска будет покоиться в базилике Святого Петра до субботних похорон.

Остен Айвери, биограф Папы Франциска, рассказал, что монеты, отчеканенные во время его понтификата, по одной на каждый год пребывания на Святом престоле, будут помещены в мешок в гробу.

Айвери также пояснил, что в прошлом тела Пап бальзамировали, но сегодня это не является обязательным. Биограф добавил, что с телом Папы провели необходимую обработку, чтобы задержать процесс разложения, но кроме этого "он такой, каким был, когда умер".

Дополнение

Папа Франциск умер в понедельник, 21 апреля. Накануне своей смерти Папа Франциск поблагодарил своего личного медбрата за то, что он поощрил его поприветствовать толпу на площади Святого Петра в Пасхальное воскресенье.

Тем временем в Риме усиливают меры безопасности в связи с похоронами Папы Франциска. На время прощания с понтификом будет введен запрет на полеты летательных аппаратов над городом.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально подтвердил, что вместе с Меланией посетит похороны Папы Франциска в Риме.

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Рим, чтобы почтить католического лидера. Похороны состоятся между пятницей и воскресеньем на этой неделе.