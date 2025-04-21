На час похорону Папи Франциска над Римом заборонять польоти

На час підготовки до похорону Папи Римського Франциска над Римом заборонили проліт літальних апаратів. Про це інформує видання Rai News, передає УНН.

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За словами префекта Рима Ламберто Джанніні, в місті вже діє план безпеки, який "буде ще більше посилений".

У нас уже діє зона заборони польотів, і тому ми приділяємо максимальну увагу цьому виду загрози - пояснив він.

Префект додав, що детальніші заходи безпеки влада Рима оголосить після того, як стане відома точна дата прощання з Папою Римським і кількість людей, які прощатимуться з ним.

Нагадаємо

У понеділок, 21 квітня Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Кардинал Фаррелл Папи Римського Франциска підтвердив його смерть близько 7:30 ранку в Санта-Марті, люди збираються на площі Святого Петра.

Поховальні заходи по смерті Папи Франциска триватимуть дев'ять днів. Конклав для обрання наступного понтифіка відбудеться протягом місяця.

Президент США Дональд Трамп планує відвідати похорон Папи Франциска у Ватикані цього тижня.

Вибори нового понтифіка проведуть кардинали на конклаві, де змагатимуться кандидати від ліберальних та консервативних сил.

Іспанія оголосила триденну офіційну жалобу після того, як на 88 році життя помер Папи Римський Франциск. Про це оголосив міністр юстиції країни Фелікс Боланьос.

Париж вшановує пам'ять Папи Римського Франциска вимкненням підсвічування Ейфелевої вежі у понеділок ввечері.

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