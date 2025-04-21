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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
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У Парижі вимкнуть підсвітку Ейфелевої вежі, щоб вшанувати пам'ять Папи Франциска

Київ • УНН

 • 2484 перегляди

Париж вшановує пам'ять Папи Римського Франциска вимкненням підсвічування Ейфелевої вежі у понеділок ввечері. Мер Анн Ідальго повідомила про це рішення після смерті Папи 21 квітня 2025 року у Ватикані у віці 88 років.

У Парижі вимкнуть підсвітку Ейфелевої вежі, щоб вшанувати пам'ять Папи Франциска

У понеділок ввечері підсвічування Ейфелевої вежі буде вимкнено на знак вшанування пам’яті Папи Римського Франциска. Про це повідомила мер Парижу Анн Ідальго, передає УНН.

Щоб вшанувати його пам'ять, сьогодні ввечері погасять Ейфелеву вежу, і я запропоную назвати його ім'ям одне з місць у Парижі 

- написала Ідальго.

Мер Парижа також висловила "глибокий сум" через смерть Папи.

Він ніколи не переставав втілювати універсальне послання солідарності, миру та людяності. Його відданість Церкві, яка допомагає найбільш вразливим, його боротьба за людську гідність, особливо для тих, хто нічого не має, залишить свій слід в нашому часі 

- написала Ідальго.

Нагадаємо

Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Павло Башинський

Павло Башинський

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