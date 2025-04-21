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В Париже выключат подсветку Эйфелевой башни, чтобы почтить память Папы Франциска

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

Париж чтит память Папы Римского Франциска выключением подсветки Эйфелевой башни в понедельник вечером. Мэр Анн Идальго сообщила об этом решении после смерти Папы 21 апреля 2025 года в Ватикане в возрасте 88 лет.

В Париже выключат подсветку Эйфелевой башни, чтобы почтить память Папы Франциска

В понедельник вечером подсветка Эйфелевой башни будет выключена в знак почтения памяти Папы Римского Франциска. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго, передает УНН.

Чтобы почтить его память, сегодня вечером погасят Эйфелеву башню, и я предложу назвать его именем одно из мест в Париже 

- написала Идальго.

Мэр Парижа также выразила "глубокую скорбь" из-за смерти Папы.

Он никогда не переставал воплощать универсальное послание солидарности, мира и человечности. Его преданность Церкви, которая помогает наиболее уязвимым, его борьба за человеческое достоинство, особенно для тех, кто ничего не имеет, оставит свой след в наше время 

- написала Идальго.

Напомним

Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Павел Башинский

Павел Башинский

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