В Париже выключат подсветку Эйфелевой башни, чтобы почтить память Папы Франциска
Киев • УНН
Париж чтит память Папы Римского Франциска выключением подсветки Эйфелевой башни в понедельник вечером. Мэр Анн Идальго сообщила об этом решении после смерти Папы 21 апреля 2025 года в Ватикане в возрасте 88 лет.
В понедельник вечером подсветка Эйфелевой башни будет выключена в знак почтения памяти Папы Римского Франциска. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго, передает УНН.
Чтобы почтить его память, сегодня вечером погасят Эйфелеву башню, и я предложу назвать его именем одно из мест в Париже
Мэр Парижа также выразила "глубокую скорбь" из-за смерти Папы.
Он никогда не переставал воплощать универсальное послание солидарности, мира и человечности. Его преданность Церкви, которая помогает наиболее уязвимым, его борьба за человеческое достоинство, особенно для тех, кто ничего не имеет, оставит свой след в наше время
Напомним
Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.