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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 13716 перегляди

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Трамп збирається відвідати похорон Папи Франциска - ЗМІ

Київ • УНН

 • 3528 перегляди

Президент США Дональд Трамп, за даними джерел, планує відвідати похорон Папи Франциска у Ватикані цього тижня. Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років.

Трамп збирається відвідати похорон Папи Франциска - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує відвідати похорон Папи Франциска у Ватикані цього тижня. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє New York Post пише УНН.

Очікується, що президент Трамп відвідає похорони Папи Франциска у Ватикані пізніше цього тижня 

- зазначає виданням, посилаючись на джерела, знайомі з планами американського лідера.

Сьогодні, 21 квітня, вранці під час заходу у Білому Домі, присвяченому Великодню, Трамп не сказав, чи приїде він на похорон.

Я ще не знаю. Нас зараз проінформують про це. Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, і він особливо любив людей, яким було важко, і це добре для мене 

- сказав він журналістам.

Додамо, що поховальні заходи по смерті Папи Франциска триватимуть протягом дев'яти днів. Також у Ватикані повідомили, що конклав для обрання наступного понтифікату відбуватиметься протягом місяця.

Нагадаємо

Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Про смерть Папи Франциска зі скорботою сповістив кардинал Кевін Фаррелл, камерленг Святої Римської Церкви.

Альона Уткіна

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