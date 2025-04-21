Трамп збирається відвідати похорон Папи Франциска - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує відвідати похорон Папи Франциска у Ватикані цього тижня. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє New York Post пише УНН.

Сьогодні, 21 квітня, вранці під час заходу у Білому Домі, присвяченому Великодню, Трамп не сказав, чи приїде він на похорон.

Я ще не знаю. Нас зараз проінформують про це. Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, і він особливо любив людей, яким було важко, і це добре для мене