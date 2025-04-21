Трамп збирається відвідати похорон Папи Франциска - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп, за даними джерел, планує відвідати похорон Папи Франциска у Ватикані цього тижня. Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років.
Президент США Дональд Трамп планує відвідати похорон Папи Франциска у Ватикані цього тижня. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє New York Post пише УНН.
Очікується, що президент Трамп відвідає похорони Папи Франциска у Ватикані пізніше цього тижня
Сьогодні, 21 квітня, вранці під час заходу у Білому Домі, присвяченому Великодню, Трамп не сказав, чи приїде він на похорон.
Я ще не знаю. Нас зараз проінформують про це. Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, і він особливо любив людей, яким було важко, і це добре для мене
Додамо, що поховальні заходи по смерті Папи Франциска триватимуть протягом дев'яти днів. Також у Ватикані повідомили, що конклав для обрання наступного понтифікату відбуватиметься протягом місяця.
Нагадаємо
Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Про смерть Папи Франциска зі скорботою сповістив кардинал Кевін Фаррелл, камерленг Святої Римської Церкви.