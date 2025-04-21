Трамп собирается посетить похороны Папы Франциска - СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует посетить похороны Папы Франциска в Ватикане на этой неделе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает New York Post, пишет УНН.

Ожидается, что президент Трамп посетит похороны Папы Франциска в Ватикане позже на этой неделе - отмечает издание, ссылаясь на источники, знакомые с планами американского лидера.

Сегодня, 21 апреля, утром во время мероприятия в Белом Доме, посвященного Пасхе, Трамп не сказал, приедет ли он на похороны.

Я еще не знаю. Нас сейчас проинформируют об этом. Он был очень хорошим человеком, который любил мир, и он особенно любил людей, которым было трудно, и это хорошо для меня - сказал он журналистам.

Добавим, что похоронные мероприятия по смерти Папы Франциска продлятся в течение девяти дней. Также в Ватикане сообщили, что конклав для избрания следующего понтификата будет проходить в течение месяца.

Напомним

Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. О смерти Папы Франциска со скорбью известил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Святой Римской Церкви.