На время похорон Папы Франциска над Римом запретят полеты

На время подготовки к похоронам Папы Римского Франциска над Римом запретили пролет летательных аппаратов. Об этом информирует издание Rai News, передает УНН.

Детали

По словам префекта Рима Ламберто Джаннини, в городе уже действует план безопасности, который "будет еще больше усилен".

У нас уже действует зона запрета полетов, и поэтому мы уделяем максимальное внимание этому виду угрозы - пояснил он.

Префект добавил, что более подробные меры безопасности власти Рима объявят после того, как станет известна точная дата прощания с Папой Римским и количество людей, которые будут прощаться с ним.

Напомним

В понедельник, 21 апреля Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Кардинал Фаррелл Папы Римского Франциска подтвердил его смерть около 7:30 утра в Санта-Марте, люди собираются на площади Святого Петра.

Похоронные мероприятия по смерти Папы Франциска продлятся девять дней. Конклав для избрания следующего понтифика состоится в течение месяца.

Президент США Дональд Трамп планирует посетить похороны Папы Франциска в Ватикане на этой неделе.

Выборы нового понтифика проведут кардиналы на конклаве, где будут соревноваться кандидаты от либеральных и консервативных сил.

Испания объявила трехдневный официальный траур после того, как на 88 году жизни умер Папа Римский Франциск. Об этом объявил министр юстиции страны Феликс Боланьос.

Париж чтит память Папы Римского Франциска выключением подсветки Эйфелевой башни в понедельник вечером.

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