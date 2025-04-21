На время похорон Папы Франциска над Римом запретят полеты

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
16:24 • 17965 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
14:32 • 54592 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

13:43 • 35959 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 34292 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 36442 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 28686 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
21 апреля, 12:22 • 24059 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 64435 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
21 апреля, 09:18 • 39043 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

21 апреля, 08:55 • 53123 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.5м/с
46%
749 мм
Популярные новости

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 50563 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

21 апреля, 10:09 • 57187 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 34769 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

14:13 • 26510 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

15:15 • 31179 просмотра
публикации

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

15:15 • 31322 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

14:32 • 54544 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

14:13 • 26651 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 34911 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

21 апреля, 10:05 • 64413 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Папа Франциск

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Пит Хегсетх

Бриджит А. Бринк

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 14113 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 15708 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

21 апреля, 12:03 • 14841 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 50659 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 53106 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Facebook

Airbus A330

Нью-Йорк Таймс

На время похорон Папы Франциска над Римом запретят полеты

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В Риме усиливают меры безопасности в связи с похоронами Папы Франциска. На время прощания с понтификом будет введен запрет на полеты летательных аппаратов над городом.

На время похорон Папы Франциска над Римом запретят полеты

На время подготовки к похоронам Папы Римского Франциска над Римом запретили пролет летательных аппаратов. Об этом информирует издание Rai News, передает УНН

Детали

По словам префекта Рима Ламберто Джаннини, в городе уже действует план безопасности, который "будет еще больше усилен".

У нас уже действует зона запрета полетов, и поэтому мы уделяем максимальное внимание этому виду угрозы

- пояснил он.

Префект добавил, что более подробные меры безопасности власти Рима объявят после того, как станет известна точная дата прощания с Папой Римским и количество людей, которые будут прощаться с ним.

Напомним

В понедельник, 21 апреля Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Кардинал Фаррелл Папы Римского Франциска подтвердил его смерть около 7:30 утра в Санта-Марте, люди собираются на площади Святого Петра.

Похоронные мероприятия по смерти Папы Франциска продлятся девять дней. Конклав для избрания следующего понтифика состоится в течение месяца.

Президент США Дональд Трамп планирует посетить похороны Папы Франциска в Ватикане на этой неделе. 

Выборы нового понтифика проведут кардиналы на конклаве, где будут соревноваться кандидаты от либеральных и консервативных сил.

Испания объявила трехдневный официальный траур после того, как на 88 году жизни умер Папа Римский Франциск. Об этом объявил министр юстиции страны Феликс Боланьос.

Париж чтит память Папы Римского Франциска выключением подсветки Эйфелевой башни в понедельник вечером.

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине21.04.25, 10:55 • 53118 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Рим
Папа Франциск
Дональд Трамп
Париж
Испания
Ватикан
Brent
$66.50
Bitcoin
$86,807.40
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,437.11
Ethereum
$1,569.85