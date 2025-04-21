В Іспанії оголосили триденну жалобу через смерть Папи Франциска

Іспанія оголосила триденну офіційну жалобу після того, як на 88 році життя помер Папи Римський Франциск. Про це оголосив міністр юстиції країни Фелікс Боланьос, пише УНН з посиланням на BFM TV.

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"Ми глибоко засмучені смертю доброї людини і великого Папи", — сказав Боланьос в урочистій заяві.

Він підкреслив, що понтифікат Франциска "ознаменував оновлювальний і реформаторський імпульс для Католицької Церкви, який залишить слід в історії".

Доповнення

Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х відреагував на смерть Папи Франциска. Він заявив, що життя Папи було присвячене Богові, людям і церкві, а також що він молився за Україну.

Митрополит Епіфаній прокоментував смерть Папи Франциска, відзначивши його служіння та допомогу Україні. Він підкреслив важливість зусиль Папи у звільненні полонених і поверненні дітей, що "житимуть у серцях".