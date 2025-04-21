В Испании объявили трехдневный траур из-за смерти Папы Франциска

Испания объявила трехдневный официальный траур после того, как на 88 году жизни скончался Папа Римский Франциск. Об этом объявил министр юстиции страны Феликс Боланьос, пишет УНН со ссылкой на BFM TV.

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"Мы глубоко опечалены смертью доброго человека и великого Папы", — сказал Боланьос в торжественном заявлении.

Он подчеркнул, что понтификат Франциска "ознаменовал обновляющий и реформаторский импульс для Католической Церкви, который оставит след в истории".

Дополнение

Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска. Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х отреагировал на смерть Папы Франциска. Он заявил, что жизнь Папы была посвящена Богу, людям и церкви, а также что он молился за Украину.

Митрополит Епифаний прокомментировал смерть Папы Франциска, отметив его служение и помощь Украине. Он подчеркнул важность усилий Папы в освобождении пленных и возвращении детей, которые "будут жить в сердцах".